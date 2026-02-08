Miletić se slikao s Thompsonom pa u objavi zazvao Isusa

Hrvatski političar Marin Miletić objavio je na društvenim mrežama fotografiju s glazbenikom Markom Perkovićem Thompsonom, nastalu nakon njegova koncerta u Rijeci.

Uz fotografiju Miletić je podijelio i duhovnu poruku u kojoj citira biblijski stih:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Isuse, ti si rekao: ‘Vi ste sol zemlje, ali ako sol obljutavi, nije više ni za što nego da se izbaci van da ju drugi gaze nogama.’ Ne dopusti da ikada budemo mlaki, bljutavi, vodi nas tamo gdje Ti hoćeš. Do onog časa kada nas pozoveš da dođemo k Tebi."

Objava je nastala neposredno nakon koncerta, a Miletić u poruci naglašava ustrajnost u vjeri i duhovnom pozivu. Dodatni detalji susreta nisu navedeni.