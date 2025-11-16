Miletić: "Pogoduje se komunjarama bilo kojih vrsta"

Zastupnik i aktivist Marin Miletić ponovno se oglasio o, kako tvrdi, očitim dvostrukim kriterijima državnog vrha, lokalnih vlasti i medija. U svom opsežnom osvrtu, Miletić uspoređuje dvije situacije koje su se posljednjih dana našle u fokusu javnosti – reakcije na prosvjede navijača u Zagrebu te upad zamaskiranih prosvjednika u riječko kazalište.

"SITUACIJA PRVA" – Boysi pod pritiskom, Plenković i ministrica ekspresno reagiraju

Miletić ističe kako su Boysi "nenasilno prosvjedovali" nasuprot izložbe "zagovaratelja četnika i rata na Hrvatsku – Medakovića", dodajući da je riječ o "izložbi koju je u Zagreb dovela sekta Možemo i ekipa oko Pupovca, a sve financirala Obuljenka".

Prema njegovim riječima, "Ona i Plenki baš vole davati desetke milijuna eura za 40 srpskih obavještajnih, oprostite, kulturnih centara."

U isto vrijeme, navijači se – tvrdi – tretiraju s nepravednom strogošću: "Hrvatske navijače se progoni kao pse i uhićuje te ih se šalje u istražni zatvor i pokreću se odmah sudski postupci."

Miletić upozorava i na brzu i odlučnu retoriku vlasti: "Plenković oštro poručuje da se takvo ponašanje neće tolerirati, Turudić prijeti progonom, Pupovac nariče i dogovora nove financijske benefite radi njihove izrežirane provokacije ponovnih žrtvi."

Dodaje i da se sve to događa u mjesecu sjećanja na hrvatske žrtve, dok, kako tvrdi, politički akteri poput platforme Možemo djeluju "zadojeni mržnjom" i "rade sve kontra države".

"SITUACIJA DRUGA" – Upad u riječko kazalište, a šutnja iz vlasti

U drugoj situaciji Miletić opisuje događaj kada su zamaskirani prosvjednici upali u riječko kazalište, uz buku i zvižduke prekinuli predstavu "jer je jedan koreograf predstave Židov".

Prema njegovu opisu, riječ je o "mladim komunističkim ekstremistima" koji "tanto mrze Židove" da im, kako kaže, nije bilo važno što je riječ o "ljevičarskom Židovu iz Kibuca, donatoru i promotoru Palestine".

Miletić uspoređuje ponašanje tih prosvjednika s brutalnostima Hamasa: "Ništa to nije važno zamaskiranim prosvjednicima i podupirateljima islamističkih terorista Hamasa, kao što barbarima Hamasa nije bilo važno da su ta djeca ustvari 'djeca cvijeća' iz lijevih Kibuca."

Ono što ga najviše pogađa jest, tvrdi, potpuni izostanak reakcije državnog vrha: "Plenković šuti. Turudić šuti. Gradonačelnica Rijeke šuti."

Kritizira i činjenicu da je riječkoj gradonačelnici reakcija u nekim drugim slučajevima bila brža i odlučnija: "Reakcija joj je bila oštra kada je devetero srednjoškolaca na Zametu nešto prijetilo u brojci 230 karataša i njihovim trenerima. Osuda i presuda bila je trenutačna."

Naglašava da se strogo postupa "samo prema jednima", dok "postoje i oni drugi koje se ne smije dirati na Orwellovoj farmi dvostrukih kriterija".

"Dosta vas je više bilo!"

Miletić zaključuje žestoko i bez zadrške: "Kakvi su to fejkeri. Licemjerni. I u tim dvostrukim kriterijima uvijek se domoljube gazi, a pogoduje se komunjarama bilo kojih vrsta."

Na kraju poručuje: "Dosta vas je više bilo! Dosta. Nema uzmaka niti centimetra!"