Miletić objavio da mu se udala kćer: "Neka nas dobri Bog i dalje čuva i vodi gdje On hoće"

Marin Miletić na društvenim je mrežama podijelio radosnu obiteljsku vijest o vjenčanju svoje starije kćeri, naglasivši u emotivnoj objavi koliko mu taj dan znači."

"Ljudi moji, starija moja kćer, Marta moja mi se udala! Neka ih Bog dragi čuva!"

"Hvala vam svima koji ste uz nas! I mama s Neba se s nama danas raduje!"

"Hvala svima koji ste nam bili podrška kada smo mi prolazili naše najveće kušnje. Lomili su nas, ali slomiti se nismo dali."

“Hvala mojoj Kristini… hvala mlađoj mojoj Luciji”

"Hvala mojoj Kristini što me podigla i što je moja stijena, hvala mlađoj mojoj Luciji… Enricu, Borisu i Snježani, cijeloj obitelji. Antoneli i Antoniju na svemu hvala!"

"Neka nas dobri Bog i dalje čuva i vodi gdje On hoće."

"Hvala i velečasnom Mrakovčiću, predivan obred, pjevačima, svima!", objavio je Miletić.