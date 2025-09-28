Miletić: "Hamas je teroristička organizacija", Krstičević: "Priznanje Palestine nije pitanje Izraela već Zapada"

Aktualne vanjsko političke teme su u drugi plan stavile domaću politiku. Kraj tjedna obilježava "diplomatski naftni rat" kojeg su zbog JANAF.a -okrenuli Mađari nazivajući Hrvatsku "sitnim ratnim profiterima“.

Marin Miletić, saborski zastupnik Mosta, glede "naftnog rata slaže se s državnim vrhom koji je odbacio svaki pokušaj obmane Mađarske.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Lagali su oko svega, oko količine nafte. Naš JANAF ima dovoljno nafte da opskrbljuje Mađarsku, ali očigledno su neke druge igre u pozadini. Mađari su jako nervozni, a oni su profiteri koji su drugim kanalima kupovali naftu od Rusije i sada se bune, kazao je.

Mišo Krstičević, saborski zastupnik SDP-a naglasio je kako treba biti svjestan da će mađarski političari braniti svoje interese, a hrvatski svoje.

Dodao je kako bi političari trebali razvijati odnose sa susjedima i vidjeti na koji način možemo biti otporniji, piše HRT.

Miletić je poručio kako Hrvatska treba graditi svoju energetsku samostalnost. Naglašava kako desnica u Hrvatskoj podržava Orbana u smislu zaštite obitelji, gdje on ulaže ogromnu količinu novca u demografske mjere i gdje je jasno govorio o LGBTQ deologiji koja se gura u obrazovni sustav.

- To podržavamo, ali ne podržavamo mnoge druge povijesne stvari, istaknuo je.

Pitanje priznanja Palestine

Saborski zastupnici podijeljeni su vezano za priznanje palestinske države.

- Što bi od strane nas za Palestince ili Izraelce značilo to priznavanje? Ovo nema veze s Izraelom ili Palestinom već s time što se Hrvatskoj prišapnulo iz Njemačke ili Amerike da se napravi, rekao je Krstičević.

Rekao je da je od proglašenja države Izrael oko 700 tisuća Palestinaca prognano iz njihovih domova, oko 500 sela i naselja je uništeno i naseljeno nekim novim ljudima.

- To se u palestinskom narodu obilježava kao katastrofa. Postavlja se pitanje što je to naseljenički kolonijalizam, rekao je.

Miletić smatra da treba osuditi Hamas kao terorističku organizaciju.

Osudio je stradanje nevinih civila na području Gaze, no dodaje kako je UN dvije milijarde eura UN uložio u Gazu. Smatra da je Hamas s tim novcem sebe obogatio, a sirotinja je postala još veća.

- Hamas je osnažen pobio tisuće ljudi u Izraelu i ovo je reakcija na to, rekao je.

Konsterniran je koliko pojedinci mrze izraelski narod.

Na pitanje kako priznati Palestinu, a izbjeći problem terorista Hamasa, Krstičević je kazao kako smo do jučer imali jednog vođu Al-kaide koji danas ima podršku zapada i stoluje u Siriji.

- Kada im zapad daje rješenja, trebaju ih pitati što o tome misle, naglasio je.

Miletić je rekao kako je Hamas organizacija koja raspolaže s milijardama, a ostavila je narod i radikalizira ga.