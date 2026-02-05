Mile Kekin: "Premijer je u pravu. Njegov komentar shvaćam kao izazov"

Glazbenik Mile Kekin oglasio se povodom komentara premijera Andreja Plenkovića te poručio kako je odlučio napraviti iskorak koji od njega mnogi ne bi očekivali. Kako navodi, svjestan je da nema pjesmu za „nabrijavanje sportaša“ ni za velike herojske dočeke, no premijerovu izjavu nije doživio kao kritiku, već kao poticaj.

- Nisam mislio da ću to ikada reći, ali premijer Plenković je u pravu. Upravo zato sam njegov komentar shvatio kao izazov i odlučio napisati pravu navijačku himnu - poručio je Kekin.

Dodaje kako nema iluzija da bi njegova pjesma mogla postati dio dočeka osvajača medalja.

- Ta su mjesta očito već zauzeta. Zato se skromno nudim sportašima koji osvoje peto, šesto ili sedmo mjesto. Niže od toga ne bih išao, i zbog sebe i zbog njih, jer ne bih volio da im netko zlonamjerno poruči: ‘Dabogda vam Mile svirao na dočeku’ - istaknuo je.

Kekin je najavio i prateći navijački spot, koji će premijerno biti objavljen na njegovu YouTube kanalu u ponedjeljak točno u podne.

- Nadam se da će se pjesma svidjeti našim ljudima u Hrvatskoj i dijaspori - poručio je Kekin putem društvenih mreža.