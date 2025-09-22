Milanović u New Yorku na obilježavanju 80. obljetnice Ujedinjenih naroda

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je u ponedjeljak u New Yorku na sastanku na visokoj razini povodom obilježavanja 80. obljetnice Ujedinjenih naroda.

Na skupu svjetskih čelnika održanom u sjedištu UN-a govorili su, među ostalima, predsjednica Opće skupštine UN-a Annalena Baerbock, glavni tajnik UN-a António Guterres, bivša predsjednica Liberije Ellen Johnson Sirleaf, bivša norveška premijerka Gro Harlem Brundtland te dobitnica Nobelove nagrade za mir Maria Ressa. U svojim istupima najviše su isticali ulogu Ujedinjenih naroda u području mira i sigurnosti, održivog razvoja te zaštite ljudskih prava.

Tijekom današnjeg boravka u Ujedinjenim narodima, predsjednik Milanović održao je i bilateralni sastanak s predsjednikom Republike Albanije Bajramom Begajom s kojim je razgovarao o jačanju suradnje dviju država i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa.

Predsjednik Milanović sudjelovat će danas i na Međunarodnoj konferenciji o mirnom rješenju palestinskog pitanja i provedbi dvodržavnog rješenja koja će se također održati i sjedištu UN-a u New Yorku.