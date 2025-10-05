Milanović u Draču: Brdo-Brijuni proces u znaku europske budućnosti regije

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjeluje u albanskom gradu Draču na sastanku šefova država Procesa Brdo-Brijuni, inicijative koju Hrvatska i Slovenija već godinama zajednički vode s ciljem jačanja regionalne suradnje i poticanja europskih integracija zemalja jugoistočne Europe. Milanović na ovogodišnjem sastanku sudjeluje kao supredsjedatelj zajedno s predsjednicom Republike Slovenije Natašom Pirc Musar.

Šefovi država okupljeni u Draču razgovarat će o europskoj perspektivi cijele regije, potrebi ubrzanja procesa pristupanja Europskoj uniji, kao i o stabilnosti, dobrosusjedskim odnosima te gospodarskoj i društvenoj transformaciji zemalja jugoistočne Europe. Posebna će se pažnja posvetiti zadržavanju mladih u regiji kroz stvaranje kvalitetnijih uvjeta za život i rad te jačanje suradnje na području zapošljavanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Očekuje se i donošenje Zajedničke izjave šefova država Procesa Brdo-Brijuni, kojom će se potvrditi predanost podršci europskim integracijama te daljnjem razvoju mirne, stabilne i uključive suradnje u jugoistočnoj Europi.

Program susreta započinje u nedjelju navečer trilateralnim sastankom predsjednika Hrvatske, Albanije i Slovenije u hotelu “Flower Resort” u Draču, dok je za ponedjeljak predviđen plenarni sastanak šefova država, zajednička fotografija te izjava za medije trojice supredsjedatelja.

Proces Brdo-Brijuni pokrenut je na inicijativu Hrvatske i Slovenije kao članica Europske unije, a okuplja države regije s ciljem unapređenja međusobne suradnje i ubrzavanja puta prema EU za zemlje koje još nisu članice.