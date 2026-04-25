Milanović susreo Dabru i pozdravio ga: 'Gdje si, ustašo!'

Predsjednik Zoran Milanović se u Starim Mikanovcima susreo i s Josipom Dabrom, kojemu je dobacio ‘Gdje si, ustašo’.

Kako javlja RTL, Milanović i Dabro su se susreli nakon službenog dijela svečane sjednice u povodu Dana općine Stari Mikanovci.

Dabro je potvrdio da ga je predsjednik u šali pozdravio ‘Gdje si, ustašo’.

Dabro mu je brzo odgovorio, nadovezujući se na predsjednikov govor u kojem je sebe Milanović nazvao "zakopčanim domobranom", kada je riječ o hrvatskoj vanjskoj politici i odnosu prema Rusiji te ratu u Ukrajini.