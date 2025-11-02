Milanović sudjelovao na otvorenju Velikog egipatskog muzeja u Kairu

Predsjednik Republike Zoran Milanović, sa suprugom Sanjom Musić Milanović, sudjelovao je sinoć na svečanosti otvorenja Velikog egipatskog muzeja (Grand EgyptianMuseum/GEM) u Kairu, u Egiptu. Na poziv predsjednika Egipta Abdelfatah al-Sissija, svečano otvorenje Velikog egipatskog muzeja pratilo je 40 državnika i visokih dužnosnika iz svih dijelova svijeta, među kojima su bili kraljevi, predsjednici država i premijeri.

Gradnja Velikog egipatskog muzeja počela je 2002. godine, kada je postavljen kamen temeljac, a izgrađen je prema nagrađenom projektu irske arhitektice Róisín Heneghan i njenog supruga Shi-Fu Penga. GEM se gradio u etapama više od dva desetljeća. Muzej se prostire na površini većoj od 500.000 metara kvadratnih i ima 12 galerija u kojima je raspoređeno više od 24.000 predmeta.

Službenim otvorenjem muzeja otvara se i zasebna galerija posvećena predmetima iz grobnice faraona Tutankhamona. Po prvi put od otkrića, na preko 7000 metara kvadratnih raspoređeno je svih 5398 predmeta koje je 1922. godine u Dolini kraljeva pronašao HowardCarter. Zasebni dio muzeja posvećen je golemoj solarnoj barci faraona Khufua, pronađenoj 1954., a koja je premještena iz muzeja pored Khufuove piramide u GEM.

Na svečanom otvorenju je po prvi put izvedena simfonija egipatskog skladatelja Hešama Neziha. Simfonija skladana za otvorenje GEM-a sadrži i pjevni dio na staroegipatskom jeziku, a kao članica orkestra nastupila je i Marta Somođi Hofman, flautistica orkestra Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.