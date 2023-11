MILANOVIĆ: "Srbija i BiH su u međuprostoru nesigurnosti, spremne su na svašta"

Predsjednik Republike Zoran Milanović održao je sastanak s predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske koji su mu prezentirali rad granične policije na području PU karlovačke nakon čega je obišao točke granične ophodnje Aljaska 1 i Aljaska 2 pri čemu mu je prezentiran rad s dronovima i termovizijskim kamerama prilikom nadzora državne granice. Nakon obilaska granice predsjednik je dao izjavu za medije.

“Vojska je nekad čuvala granicu, agresivno ili super agresivno, ali danas takva vremena nisu i jendom kad se krene tim putem, teško se iščupati”, rekao je.

“Vojska će pomagati tehnički koliko policija bude tražila”, kazao je predsjednik a piše N1.

Kazne za krijumčare su male

“Problem su prvo krijumčari, ove koje naša policija ščepa su sitne ribe. Stimulira se krijumčare da samo nastave jer ako te kazne s tisuću eura to je sitan novac u odnosu na zaradu. Sudovi bi trebali suditi drugačije. Treba im otežati”, rekao je Milanović.

Drugi dio problema predsjednik vidi u susjednim državama. “Problem je u susjednim državama – Srbija i BiH, koje otaljavaju. Te države, ne samo Srbija i BiH, su u međuprostoru nesigurnosti, spremne su na svašta i na ništa, nemaju jasnu perspektivu ulaska u EU, tu se nešto spotiču, to nema nikakvuz perspektivu i EU mora što prije prioniti poslu.”

Osvrnuo se i na to što priljev migranata u Mađarskoj ne rješava ni žica na granici. “Od one velike priče da se Europa štiti od nadiranja na njen kršćanski identitet došli smo do toga da se danas u Mađarsku ulazi kao u lunapark.”

Govoreći o radu hrvatske policije na granici predsjednik kaže: “Ovo radimo iz osjećaja dužnosti prema EU, ali nismo blentavi.”

Što se tiče seoskih straža koje sinjski gradonačelnik Miro Bulj predlaže, Milanović kaže da toga nije bilo ni u vrijeme njegovog djeda.

“Što bi rekli u Srbiji – pokušao je da je startuje"

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na konferenciji o jačanju i proširenju Europske unije u Berlinu pokušao je poljubiti njemačku ministricu vanjskih poslova Annalenu Baerbock. “Što bi rekli u Srbiji – pokušao je da je startuje. To se nikom nije dogodilo. Katastrofa.”

Osvrnuo se i na poteze vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave i sporne plakate. “To U nam je bilo štetno, to nam je radilo ozbiljne probleme 90-ih, o tome je i Tuđman govorio više puta, to nam se ne isplati.”

“Moj apel Penavi i ekipi je da preskoče ovaj datum pa neka se kasnije raščišćavaju”, dodao je.

Rekao je da bi možda i netko iz BiH došao taj dan u Vukovar. “Možda Bećirović, razgovarali smo o tome.”

Iz Ureda predsjednika je na adresu Vlade RH poslano pismo s prijedlogom da se imenuju vojni izaslanici u Ukrajini, Rusiji i Srbiji. “Zašto nemamo vojnog atašea u Moskvi i Kijevu? Nitko se u vladi nije sjetio da je to možda mjesto gdje bi Hrvatska trebala biti prisutna. Ne, mi imamo u Skopju. Hrvatska je bez atašea u Beogradu, kako je to moguće?”

Osvrnuo se i na slučaj Agrokor. “Čak i ako je Todorić u pravu, ne mogu po svom položajau navijati za njega jer bih bio sitni zlobnik. Kako su to Plenković i ekipa odradila, to je drugo pitanje. Hoće li Todorić dobiti na kraju ili neće ne znam, ja sam propitkivao odnos prema njemu, njega se proganjalo kao da je ratni zločinac. Državi prijeti opasnost da će morati vratiti veliki novac.”

Govoreći o radu hrvatske policije na granici predsjednik kaže: “Ovo radimo iz osjećaja dužnosti prema EU, ali nismo blentavi.”

“Moj apel Penavi i ekipi je da preskoče ovaj datum pa neka se kasnije raščišćavaju”

Što se tiče seoskih straža koje sinjski gradonačelnik Miro Bulj predlaže, Milanović kaže da toga nije bilo ni u vrijeme njegovog djeda.

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na konferenciji o jačanju i proširenju Europske unije u Berlinu pokušao je poljubiti njemačku ministricu vanjskih poslova Annalenu Baerbock. “Što bi rekli u Srbiji – pokušao je da je startuje. To se nikom nije dogodilo. Katastrofa.”

Osvrnuo se i na poteze vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave i sporne plakate. “To U nam je bilo štetno, to nam je radilo ozbiljne probleme 90-ih, o tome je i Tuđman govorio više puta, to nam se ne isplati.”

“Moj apel Penavi i ekipi je da preskoče ovaj datum pa neka se kasnije raščišćavaju”, dodao je.

Rekao je da bi možda i netko iz BiH došao taj dan u Vukovar. “Možda Bećirović, razgovarali smo o tome.”

Iz Ureda predsjednika je na adresu Vlade RH poslano pismo s prijedlogom da se imenuju vojni izaslanici u Ukrajini, Rusiji i Srbiji. “Zašto nemamo vojnog atašea u Moskvi i Kijevu? Nitko se u vladi nije sjetio da je to možda mjesto gdje bi Hrvatska trebala biti prisutna. Ne, mi imamo u Skopju. Hrvatska je bez atašea u Beogradu, kako je to moguće?”

Osvrnuo se i na slučaj Agrokor. “Čak i ako je Todorić u pravu, ne mogu po svom položajau navijati za njega jer bih bio sitni zlobnik. Kako su to Plenković i ekipa odradila, to je drugo pitanje. Hoće li Todorić dobiti na kraju ili neće ne znam, ja sam propitkivao odnos prema njemu, njega se proganjalo kao da je ratni zločinac. Državi prijeti opasnost da će morati vratiti veliki novac", prenosi N1.