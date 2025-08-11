Close Menu

Milanović se emotivno oprostio od Gabi Novak, njegov status lajkale tisuće ljudi

Milanović se oprostio od Gabi Novak

Hrvatska se oprašta od glazbene dive Gabi Novak, a emotivnim statusom od nje se oprostio i predsjednik Zoran Milanović

"Danas smo tužni svi mi koji smo imali čast i zadovoljstvo odrastati i živjeti uz glazbenu priču Gabi Novak. Jer, Gabi Novak nije bila samo glazba, bila je to priča o hrabrim ljudima, nadi, sreći i ljubavi koje je Gabi neponovljivo i jedinstveno pretočila u pjesmu. Zbog Gabi, pamtit ćemo samo sretne dane i znat ćemo što je ljubav. Njenim odlaskom završila je i jedna od najljepših i najdugovječnijih obiteljskih priča na hrvatskoj glazbenoj i uopće umjetničkoj sceni. Gabi Novak i njena obitelj ostavili su iza sebe glazbeno blago kojim će se Hrvatska dugo ponositi. Izražavam iskrenu sućut obitelji i prijateljima pokojne Gabi Novak", napisao je Milanović na Facebooku.

Njegov status lajkalo je više od dvije tisuće ljudi za samo pola sata.

