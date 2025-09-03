Milanović primio Miljenka Jergovića: "Nakon kolovoških noći, stigli su rujanski dani"

Predsjednik Zoran Milanović primio je književnika Miljenka Jergovića danas u svom uredu. Milanović je na Facebooku objavio njihove zajedničke fotografije.

"Razgovarao sam danas s Miljenkom Jergovićem koji je u Uredu Predsjednika bio dobrodošao, a mislim da je i naš razgovor dobro prošao. Ali, književnik ko književnik, Miljenko će vjerojatno i taj razgovor iskoristiti kao crticu za stvaranje neke nove spisateljske građe, pa ćemo čitati i drugu stranu priče. A to i jest suština razgovora (kakvih nam u Hrvatskoj nedostaje): slušati - i čuti! - što drugi, pa i drugačiji od nas, imaju za reći. Nakon kolovških noći, stigli su rujanski dani, pa neka dijalog i tolerancija različitosti istinski postanu pravila hrvatskog društva", napisao je predsjednik.