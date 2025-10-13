Milanović primio izaslanstvo Staroslavenskog instituta: Interes za glagoljicu danas veći nego što je bio prije 20 ili 30 godina

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas izaslanstvo Staroslavenskog instituta, središnje hrvatske akademske ustanove za istraživanje hrvatske glagoljice i glagoljaštva. Povod sastanka je Međunarodni znanstveni skup „11 stoljeća hrvatskoga glagoljaštva (925. – 2025.)“, koji se pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike održao u Zagrebu.

Međunarodni znanstveni skup o hrvatskom glagoljaštvu održan je kako bi se obilježila 1100. obljetnica prvoga dokumentiranog spomena hrvatskoga glagoljaštva povezanog s pismima pape Ivana X. iz 925. godine i odredbama Prvoga splitskog crkvenog sabora iz iste godine. Skup je održan od 8. do 10 listopada i okupio je 50 domaćih i inozemnih proučavatelja hrvatskoga glagoljaštva koji su tijekom tri dana održali 46 izlaganja.

Predstavnici Staroslavenskog instituta upoznali su predsjednika Milanovića s temama skupa istaknuvši kako je bilo riječi o početcima hrvatskoga glagoljaštva, najpoznatijim događajima i dosezima u njegovoj povijesti, o istaknutim glagoljašima i proučavateljima glagoljaštva te o načinima očuvanja i promicanja glagoljske baštine.

Evo o čemu se razgovaralo na sastanku

Na sastanku se razgovaralo o važnosti glagoljice za hrvatski identitet, ali i o potrebi i mogućnostima popularizacije tog starog hrvatskog pisma. Znanstvenici sa Staroslavenskog instituta pri tome su istaknuli kako je interes za glagoljicu danas veći nego što je bio prije 20 ili 30 godina, pa čak i u školama u dijelovima Hrvatske u kojima glagoljica nema tradiciju.

U izaslanstvu Staroslavenskog instituta na sastanku u Uredu predsjednika Republike bili su v. d. ravnatelja i članica Organizacijskoga odbora skupa dr. sc. Sandra Požar, predsjednica Organizacijskoga odbora skupa dr. sc. Ana Šimić, viši znanstvenu suradnik dr. sc. Vida Vukoja, znanstveni suradnici Staroslavenskog instituta dr. sc. Josip Galić, dr. sc. Kristian Paskojević, dr. sc. Igor Medić i dr. sc. Josip Mihaljević, asistentica Janja Dora Ivančić i tajnica Divna Gubić.

Uz predsjednika Milanovića bili su posebni savjetnik Predsjednika Republike za kulturu Zdravko Zima i savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku i europsku politiku Neven Pelicarić.