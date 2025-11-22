Milanović o mogućoj blokadi Srbije: "Moraju znati puno više informacija o nestalima nego što su do sada pokazali"

Ministar obrane Ivan Anušić potvrdio je prije nekoliko dana da je Hrvatska spremna blokirati ulazak Srbije u Europsku uniju zbog nestalih.

"Hrvatska stvarno radi sve što može. Tu nema nikakve dileme. Ministarstvo ministra Medveda je svakodnevno na terenu. Pronalaze se posmrtni ostaci. Nažalost, još jako puno ih ima koje treba pronaći. Ključ je u informacijama koje ima Srbija", naveo je Anušić.

Anušić: Očekujemo da isporuče dokumentaciju

Osvrnuo se na mogućnost blokiranja ulaska Srbije u Europsku uniju. "Pa ne još uvijek, ako nismo sjeli za stol i rekli im: Imamo li mi te podatke od vas ili ne? Ako oni kažu da ih ne žele dati ili ih nemaju, naravno da će biti na stolu i njihov ulazak u Europsku uniju", najavio je.

"Oni moraju ispoštovati sve zakone i sve ono što smo i mi morali kao Hrvatska ispoštovati kad smo ulazili u Europsku uniju. A takav proces čeka i Srbiju. I mi, naravno, očekujemo od Srbije da isporuči dokumentaciju o nestalima", naglasio je.

"I naravno da će jedna od tema razgovora biti hoće li Hrvatska dati podršku, zeleno svjetlo ulasku Srbije u Europsku uniju. Pitanje je želi li uopće Srbija ući u Europsku uniju. To je pitanje prije svih pitanja", zaključio je Anušić.

Iz Milanovićevog ureda odgovorili na upit

RTL je poslao upit Uredu predsjednika o mogućoj blokadi Srbije zbog pitanja nestalih.

"Bez obzira hoće li i kada Srbija ući u EU, pitanje nestalih mora se riješiti. Znamo da u susjednoj Srbiji znaju i moraju znati puno više informacija o nestalima nego što su do sada pokazali i, još važnije, učinili po tom pitanju.

Otkrivanje istine o sudbini nestalih je važno i s ljudskog i s državnog stajališta. Hrvatska kao suverena država i članica EU treba iskoristiti sve raspoložive mehanizme da to pitanje riješi", odgovorili su iz Ureda predsjednika.