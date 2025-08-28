Milanović o istrazi protiv vojnog pilota: Podržavam rad institucija i očekujem efikasnu istragu

Predsjednik Zoran Milanović reagirao je na istragu protiv vojnog pilota Hrvatske vojske J. I. (54), kojeg tužiteljstvo tereti za špijunažu. U priopćenju iz njegova ureda navodi se da predsjednik "izražava potporu svim institucijama Republike Hrvatske, prije svega VSOA-i, koje su svojim djelovanjem utvrdile moguće počinjenje kaznenih djela na štetu Republike Hrvatske te su poduzele odgovarajuće mjere u cilju otkrivanja mogućih počinitelja i sprječavanja daljnjih kaznenih djela".

Milanović je, stoji u priopćenju, bio pravodobno informiran o aktivnostima nadležnih službi i očekuje efikasnu istragu kojom će se utvrditi sve relevantne činjenice.

Pilot tvrdi da mu podmeću

Kako je Index jučer prvi objavio, vojni pilot, zajedno sa svojom partnericom A. M., državljankom Srbije koja živi i radi na Kosovu, sumnjiči se za višegodišnje odavanje tajnih podataka. On sam tvrdi da nije kriv i da mu netko podmeće, a partnericu naziva kolateralnom žrtvom. Ljudi koji ga poznaju opisuju ga kao profesionalca i kažu da ih optužbe iznenađuju. Iz MORH-a su potvrdili da je pilot prošao sigurnosnu provjeru.

Unatoč tome, tužiteljstvo smatra da postoji dovoljno dokaza za otvaranje istrage. Par je uhićen na Visu, a A. M. je najprije završila u prihvatnom centru za strance u Trilju s rješenjem o izgonu, no sada je pod istragom za špijunažu.

Za što ih se sumnjiči?

Prema informacijama iz istrage, pilot je partnerici od 2022. do 2025. odavao povjerljive podatke o kretanju Srba na sjeveru Kosova, postrojbama KFOR-a i situaciji u Zubinom Potoku, gdje često dolazi do sukoba. Sumnja se da su izmjenjivali informacije i o transportu uhićenog bivšeg kosovskog policajca Dejana Pantića, čije je uhićenje u prosincu 2022. izazvalo prosvjede i barikade.

Njegova partnerica u to je vrijeme, prema navodima iz istrage, radila na Kosovu, surađivala s novinarima i jednom stranom vladom. Osobe bliske A. M. tvrde za Index kako je često boravila u Hrvatskoj, te da ju je iznenađuju optužbe jer nije bila politički bliska Aleksandru Vučiću.

Političari: Riječ je o ozbiljnom slučaju

O aferi su se oglasili i saborski zastupnici. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk rekao je kako se radi o ozbiljnom sigurnosnom problemu i da treba pričekati rezultate istrage. Sandra Benčić iz Možemo! istaknula je kako je svima u interesu sigurnost građana i hrvatskih misija u inozemstvu, dok je Igor Peternel iz DOMiNO-a ocijenio kako je "stanje sigurnosti u Hrvatskoj vrlo upitno".

SDP-ov Mišel Jakšić poručio je da očekuje odgovor o eventualnim propustima sigurnosnih provjera, a HSLS-ov Dario Hrebak rekao je da se ovakvi slučajevi mogu dogoditi u svakoj zemlji, ali da vjeruje da će službe adekvatno reagirati, piše Index.