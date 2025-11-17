Milanović neće u Vukovar, evo zbog čega

Predsjednik Republike Zoran Milanović zbog akutne upale dišnih puteva neće moći osobno prisustvovati obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, priopćili su iz njegova Ureda.

Kako navode, zdravstveno stanje trenutačno mu onemogućuje sudjelovanje na službenim događajima posvećenima žrtvama Vukovara i Škabrnje.

Umjesto njega, na komemoraciji „Vukovar – mjesto posebnog domovinskog pijeteta” bit će prisutni predstojnik Ureda predsjednika Orsat Miljenić te savjetnik za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.

Na obilježavanju 34. godišnjice stradanja Škabrnje predsjednika će predstavljati savjetnik za obranu Ivica Olujić i pročelnik predsjednikova Kabineta Bartol Šimunić.