MILANOVIĆ NASTAVLJA: "Dio izraelske administracije je vrlo drsko i bezobrazno reagirao"

“Da, treba biti oprezan u Hrvatskoj i podići razinu spremnosti i opreza, a ne opasnosti. To je u skladu s 'opreza nikad dosta', ali normalan život na koji smo navikli ne smijemo zakočiti bez valjanog razloga. U tom prostoru treba balansirati i držati se nekakve ravnoteže“, izjavio je predsjednik Republike Zoran Milanović odgovarajući na pitanje novinara u Tirani treba li Hrvatska podići razinu opreza zbog zadnjih događanja u Europi kao što je teroristički napad u Belgiji.

„Prema onome što do sada znamo, to je akcija koju je poduzeo sljedbenik ISIL-a , tako kažu izvještaji. Moramo biti svjesni da nije sve i svaki događaj ove vrste povezan s događajima u Palestini. ISIL nikada palestinsko pitanje nije isticao kao važno pitanje za njih – njih zanima Islamska država”, rekao je predsjednik Milanović i dodao kako “izgleda da je ovo reakcija na ona demonstrativna, ritualna spaljivanja Kur'ana u Švedskoj što je vlast odobravala odnosno prešutno prelazila preko toga”. “Ja ih tu razumijem, to je švedska politička kultura, mada uopće ne znam kako bismo se mi postavili u toj situaciji. Vjerojatno malo konzervativnije i opreznije nego Šveđani“, rekao je.

Prema njegovom mišljenju, o takvim stvarima treba pokušati što trezvenije razgovarati. Govoreći o sukobu u Izraelu i Palestini, poručio je kako se zalaže za objektivan i uravnotežen pristup.

„Prije nekoliko dana sam rekao što sam rekao, a na to je dio izraelske administracije vrlo drsko i bezobrazno reagirao. Razumijem ih, nisu u lakoj situaciji, ali pravila su ista za sve. To isto je poslije reklo još dosta ljudi, a prije mene irski premijer“, podsjetio je Predsjednik i dodao kako je sve ove godine sam šutio i šutnjom zapravo odobravao sve ono što je Izrael radio. „Ne da imam pravo reći, nego imam obavezu reći radi Hrvata, hrvatskog naroda i države“, naglasio je.

Budući da je novinarka spominjala u pitanju i stavljanje izraelske zastava na zgradu hrvatskog MVEP, predsjednik Milanović je ponovio svoj stav o zastavi: “Po hijerarhiji na hrvatske zgrade i institucije ide hrvatska zastava i onda podredno sve one druge koje su niže u hijerarhiji – a to je zastava Europske unije i NATO saveza. Prema tome, to je bilo nepotrebno, to hrvatski građani u ogromnoj većini ne podržavaju i zato to ne treba činiti. Ne mislim da je to hrvatske građane dovelo u neku opasnost jer je onda veliki dio EU u opasnosti, a ne mislim da je”.

Predsjednik Milanović je još jednom naglasio kako je “ono za što se navodno zalažu borci za palestinsku slobodu prihvatljivo, ali metode nisu”. “Osuđivao sam ih i osuđivat ću ih, ali isto tako tražim da pravila budu ista za sve i da se primjenjuju dosljedno”, zaključio je predsjednik Milanović u izjavi medijima u Tirani gdje boravi u državnom posjetu.