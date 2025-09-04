Close Menu

Milanović na predstavljanju knjige "Sutjeska: bitka svih bitaka" na festivalu Fališ u Šibeniku

Nakon što su neke braniteljske udruge natjerale organizatore festivala Nosi se da odgode manifestaciju u Benkovcu, isto su pokušali i u Šibeniku s festivalom FALIŠ koji se održava već 13 godina

Predsjednik Republike Zoran Milanović prisustvovao je u četvrtak navečer u Šibeniku predstavljanju knjige „Sutjeska: bitka svih bitaka“ autora Šimuna Cimermana. Knjiga je predstavljena u sklopu 13. izdanja Festivala alternative i ljevice Šibenik – FALIŠ.

Predstavljanje knjige je moderirao Kruno Lokotar koji je s autorom Šimunom Cimermanom razgovarao o knjizi u kojoj je opisan jedan od ključnih događaja Drugog svjetskog rata – Bitka na Sutjesci. Autor je stvorio životopisnu i potresnu sliku ratne stvarnosti i hrabrosti onih koji su je proživjeli oslanjajući se na činjenice, dokumente, memoare i svjedočanstva sudionika.

Osim predsjednika Milanovića, predstavljanje knjige „Sutjeska: bitka svih bitaka“ pratio je velikih broj građana Šibenika i njihovih gostiju, okupljenih na Trgu Ivana Pavla II. u središtu grada.

Predstavljanje knjige održano je drugog dana Festivala FALIŠ koji se u Šibeniku održava od 3. do 7. rujna. Riječ je o Festivalu koji je pokrenut 2013. godine te je postao jedan od najpoznatijih i najrelevantnijih događaja ove vrste.

Uz predsjednika Milanovića na predstavljanju knjige bio je predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić.

