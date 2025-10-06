Milanović izrazio sućut obiteljima poginulih planinara iz Dalmacije

Predsjednik Zoran Milanović izrazio je sućut obiteljima nastradalih planinara i tom prilikom zahvalio Sloveniji na pomoći

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Izražavam duboku sućut obiteljima i bliskim osobama nastradalih planinara u Sloveniji. To je tragedija i, nažalost, tu se nema što drugo reći. Zahvaljujem i predsjednici Slovenije na izraženoj sućuti. Slovenska služba je napravila, siguran sam, sve što je mogla, ali pomoći nije bilo. Još jednom izražavam duboku sućut obiteljima mladih ljudi koji su nastradali”, rekao je predsjednik Milanović u Draču, nakon sastanka šefova država Procesa Brdo-Brijuni.

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar izrazila je sućut Predsjedniku Republike i Hrvatskoj zbog stradavanja trojice planinara u Sloveniji.