Milanović iz New Yorka: "Rat u Ukrajini treba završiti onaj tko ga je započeo. Mi tu ne možemo ništa"

Uoči zasjedanja Opće skupštine UN-a u New Yorku, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović komentirao je rat na Bliskom istoku i rat u Ukrajini.

"I ovaj rat će morati na kraju završiti oni koji su ga započeli. A započeli su ga Amerikanci i Rusi. To je njihov rat i oni će ga završiti. Mi tu ne možemo ništa, ni ja ni premijer.

Mi možemo doći ovdje, možemo se zalagati za priznanje Palestine. Neke stvari se moraju riješiti da bi stvari mogli ići dalje, da će svijet biti bolji i ljepši, neće biti jer ljudi će uvijek biti bremeniti svojim krizama, defektima i nedostatcima, ali mi se moramo prilagoditi. Prilagođavamo se od rođenja", kazao je.