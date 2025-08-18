Milanović: "Hrvatski vojnici neće sudjelovati u tuđim ratovima"

Zoran Milanović se na Facebooku oglasio o Plenkoviću i razgovorima "Koalicije voljnih".

"Budući da se predsjednik Vlade RH ovih dana uključio u razgovore tzv. Koalicije voljnih, a koju čine i države čiji su lideri najavljivali slanje svojih vojnika u Ukrajinu, podsjećam kako je Hrvatska članica Europske unije i NATO te ima samo obveze koje proizlaze iz članstva u tim savezima.

Hrvatska nema nikakve obveze koje proizlaze iz političkih ili vojnih dogovora lidera zemalja tzv. Koalicije voljnih, a Vlada RH ni od koga nije ovlaštena gurati Hrvatsku u nekakve nove koalicije koje bi mogle podrazumijevati i sudjelovanje hrvatskih vojnika u ratu u Ukrajini. Dobio sam mandat od hrvatskih ljudi da zastupam takav stav i zato ponavljam kako hrvatski vojnici neće sudjelovati u tuđim ratovima", napisao je predsjednik.