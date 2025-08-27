Michael Wolff, poznati novinar i autor biografije o Trumpu predavač na Weekendu svih Weekenda

Za manje od mjesec dana Weekend.18 donosi bogat program raspoređen na čak šest festivala s još više velikih imena regionalne i svjetske scene, inspirativnih predavanja i partyja za pamćenje. Uz već najavljena imena poput Lare Boro, Georgea Yeoa, Mariane van Zeller i drugih, postavi ovogodišnjeg Weekenda.18 pridružit će se i svjetski poznati novinar Michael Wolff.

Američki novinar i autor, u medijima poznat i kao biograf trenutnog američkog predsjednika, Michael Wolff sudjelovat će na Weekendu.18 koji će se ove godine održati od 18. do 21. rujna. Najpoznatiji je po nizu bestselerima o Donaldu Trumpu.

Najpoznatija djela Michaela Wolffa

Michael Wolff stekao je međunarodnu slavu svojim knjigama koje istražuju unutarnje procese Bijele kuće i političke strategije Donalda Trumpa. Posebno se istaknuo djelom Fire and Fury: Inside the Trump White House iz 2018., koje je otkrilo kaotične odnose među Trumpovim suradnicima, kontroverzne izjave o Trumpovoj obitelji i izazvalo prijetnje tužbama od strane predsjednika i njegovog odvjetnika, a prije službene objave postalo je globalni bestseller. U nastavku, Siege: Trump Under Fire detaljno istražuje pravne izazove i optužbe protiv Trumpa, uključujući navodne nacrte optužnica koje je nadzirao Specijalni tužitelj Robert Mueller, dok Landslide: The Final Days of the Trump Presidency analizira završne dane Trumpove administracije.

Njegova najnovija knjiga, All or Nothing: How Trump Recaptured America, opisuje Trumpovu kampanju za predsjedničke izbore 2024., ključne strategije, suradnike i medijske taktike koje su dovele do pokušaja njegovog povratka u Bijelu kuću, uključujući više kaznenih suđenja, dva pokušaja atentata i iznenadnu promjenu protukandidata. Knjiga daje uvid u Trumpovu agresivnu strategiju, njegov odnos s ključnim suradnicima poput Ivanke Trump i Jareda Kushnera te njegovu interakciju s medijskim mogulom Rupertom Murdochom. Wolff također razmatra Trumpovu sposobnost da mobilizira podršku unatoč pravnim i političkim izazovima s kojima se suočavao.

Do početka Weekend.18 ostalo je samo tri tjedna, a program je bogat kao nikad do sad, paneli, predavanja, inovacije, networking i nezaboravni partyji. Uz dobro poznati Weekend.18, tu su i HR.Weekend, Finance.Weekend, AI.Weekend te novi Investment.Weekend i Energy.Weekend.