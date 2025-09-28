MFK: Od poezije i "naknadnog dnevnika" preko zamišljene priče o El Shattu do stripa o ljubavi

Završni dio posljednjeg dana 8. Mediteranskog festivala knjige počeo je uzajamnim predstavljanjem novih djela Nade Topić i Senke Marić, zbirke pjesama "Soba od papira", odnosno "Ljudi", svojevrsni "naknadni dnevnik" kojeg autorica zapisuje u rodnom Mostaru.

Staša Aras je predstavila svoj novi roman "Suhozid" (Hena), uz asistenciju Nade Topić, koji govori o sudbini žena na jednom otoku na koji dolaze iz Splita, a potom bivaju odvedene u izbjeglištvo u pustinju. Jasno, riječ je o El Shattu kao podlozi, no Aras kaže da nije htjela pisati povijesni roman, nego se baviti sudbinama žena u tom vremenu i prostoru. No, u romanu nije imenovala ni otok, ni izbjeglički logor, baš kako bi izbjegla poistovjećivanje s dokumentaristikom. S druge strane, inspiraciju jest vukla iz stvarnih događaja, te iz sudbina stvarnih ljudi koje je "smiksala" u likove romana.

"Pozadina romana je klasno društvo, i sudbina žena iz građanskog sloja koje su podijelile svu svoju veliku imovinu", kaže Aras.

I za kraj, dobili smo novu knjigu spisateljice, ilustratorice, animatorice i strip autorice Mihaele Erceg, ovoga puta objavila je roman "Jubav kontra sili" (Beletra). Riječ je o romanu koji se događa na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće, u vrijeme kad su - prema staroj bračkoj priči - Amerikanci kupili brački kamen zbog gradnje Bijele kuće. Osim te povijesne dimenzije, roman sadrži i temu ljubavi, pa i pustolovine.

"Meni je važnije pitanje slobode, i zato su svi likovi vezani svojevrsnim okovima i pokušavaju se osloboditi, da bi onda došlo i do ljubavi", rekla je.

Promotorica Marina Gudelj istaknula je lik pripovjedača kao sveznalice, i koji govori o događajima koji će se dogoditi tek za stotinjak godina. Mihaela pak smatra da se pisac voli igrati sa svojim likovima, a ona ih donosi uz dozu humora, posebno onoga koji je utjecao na nju, od splitskog do britanskog.

"Pisac treba pisati u prvom redu za sebe, da njemu bude zabavno, i da mu se sviđaju vlastiti likovi", rekla je mlada splitska autorica.