Meta pod udarom zbog navodnog zataškavanja štetnih učinaka na djecu

Dvojica bivših istraživača sigurnosti tvrtke Meta izjavila su u utorak pred odborom američkog Senata da je taj div društvenih medija prikrivao potencijalne štete za djecu koje proizlaze iz njegovih proizvoda virtualne stvarnosti (VR), piše BBC.

„Meta je odlučila ignorirati probleme koje su stvorili i zakopati dokaze o negativnim iskustvima korisnika“, rekao je Jason Sattizahn.

Saslušanje se održava dan nakon što je Washington Post izvijestio o navodima zviždača da su odvjetnici Mete intervenirali kako bi oblikovali interno istraživanje koje je moglo ukazati na rizike.

Meta, matična tvrtka Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, poriče optužbe i u izjavi je „tvrdnje u središtu“ saslušanja nazvala „besmislicom“.

Sattizahn i Cayce Savage, koji su nekoć vodili istraživanje o korisničkom iskustvu mladih za Metine VR platforme, rekli su senatorima da je tvrtka zahtijevala od istraživača da izbrišu dokaze o riziku od seksualnog zlostavljanja na tim proizvodima.

Također su tvrdili da je tvrtka rekla internim istraživačima da izbjegavaju rad koji bi mogao proizvesti dokaze o šteti od njezinih VR proizvoda za djecu.

Uoči saslušanja, Meta je odbacila optužbe.

Tvrdnje, rekla je tvrtka, "temelje se na selektivno procurjelim internim dokumentima koji su posebno odabrani za izradu lažne priče". Također nije bilo zabrana ili ograničenja u provođenju istraživanja, dodao je glasnogovornik - rekavši da je tvrtka posljednjih godina odobrila "gotovo 180 studija povezanih s Reality Labsom o pitanjima koja uključuju sigurnost i dobrobit mladih".

Sattizahn, koji je radio u tvrtki od 2018. do 2024., odgovorio je u svjedočenju pred odborom nazivajući Metin odgovor na izvješće Washington Posta "laži izbjegavanjem".

"To je ukazivanje na neku rutinsku brojku koja ništa ne znači", rekao je, inzistirajući da se Metino istraživanje "orezuje i manipulira".

Tijekom jedne razmjene s američkim senatorom Johnom Hawleyjem, republikancem iz Missourija, Savage tvrdila je da je tijekom istraživanja utvrdila da Roblox, online platformu za igre popularnu među djecom, koriste koordinirani pedofilski krugovi.

„Osnivaju striptiz klubove i plaćaju djeci da se skidaju“ s Robuxom, valutom aplikacije, koja se može pretvoriti u pravi novac, rekla je Savage.

„Prijavila sam to Meti i rekla da ni pod kojim uvjetima ne bismo trebali hostirati aplikaciju Roblox na njihovim slušalicama“, rekla je Savage. Roblox je još uvijek dostupan u trgovini aplikacija Meta VR, napomenula je.

Roblox je za BBC rekao da se snažno ne slaže s optužbama iznesenim u utorak, rekavši da su „temeljene na loše informiranim i zastarjelim informacijama“.

„U Robloxu je sigurnost glavni prioritet“, rekao je glasnogovornik tvrtke. „Neumorno radimo na uklanjanju sadržaja koji krši pravila i zlonamjernih aktera s platforme putem našeg sustava moderiranja koji radi 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu te brzo reagiramo na prijave o zlouporabi, uključujući zabranu računa i prijavljivanje policiji.“

Meta nudi alate za roditeljski nadzor na svojim Quest slušalicama, kao i na VR igri Horizon Worlds. Oni omogućuju roditeljima i skrbnicima da vide i prilagode sigurnosne značajke te prate koje druge igrače njihova djeca prate i koji ih prate.

No tijekom saslušanja, republikanska senatorica Ashley Moody iz Floride rekla je da se nije mogla snaći u roditeljskim kontrolama unatoč tome što je bila jedna od prvih državnih odvjetnica u zemlji koja je tužila Metu na sudu zbog navodnog nanošenja štete djeci na internetu.

„Ne iznenađuje vas da je netko poput mene, tko ima svo to znanje, morao otići do vlastitog djeteta i pitati 'kako da pronađem roditeljske kontrole?'“, upitala je bivše istraživače.

„Nimalo“, odgovorili su oboje.

Sattizahn i Savage samo su posljednji bivši zaposlenici Mete koji su iznijeli eksplozivne optužbe o tvrtki.

Godine 2021., Frances Haugen, koja je nekoć radila kao voditeljica proizvoda u timu za građanski integritet tvrtke, rekla je da Instagram utječe na mentalno zdravlje tinejdžera, ali nije podijelila vlastite nalaze koji sugeriraju da je platforma „toksično“ mjesto za mnoge mlade.

Gđa Haugen je kopirala hrpu internih memoranduma i dokumenata prije nego što je napustila tvrtku.

Šef Mete, Mark Zuckerberg, rekao je da njezine tvrdnje da Meta daje prioritet profitu iznad sigurnosti „jednostavno nisu istinite“.

Zuckerberg se također suočio s višestrukim ispitivanjima američkih zakonodavaca koji tvrde da tvrtka promovira štetan sadržaj mladim korisnicima.

Na saslušanju u Senatu prošle godine, nakon što ga je na to potaknuo senator Hawley, Zuckerberg se ispričao obiteljima koje su tvrdile da su njihovi voljeni oštećeni proizvodima tvrtke.

Nekoliko njih sjedilo je u publici iza njega.

"Žao mi je zbog svega što ste prošli", rekao je Zuckerberg.