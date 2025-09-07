Mertojak uvjerljiv u pripremama: Pobjeda protiv Osijeka i trijumf na tromeču uoči nove sezone

Ako se po jutru dan poznaje...

Nakon nogometne pomalo kreće i nova kuglačka sezona. Prvi na staze krenut će kuglači Mertojaka i Bjelovara, unaprijed odigravanjem utakmice 4. kola, budući će u redovnom terminu Mertojak biti na Europa kupu u Osijeku.

Ususret prvenstvenim i međunarodnim obvezama, Mertojak je ovaj vikend odigrao pripremne utakmice u Osijeku, na novouređenoj kuglani Pampas koja će sredinom listopada biti domaćin Europa kupa, ujedno i kvalifikacije za nastup u Ligi prvaka.

Mertojak je u subotu odigrao meč protiv domaćina Osijeka i ostvario pobjedu maksimalnim rezultatom 8:0, dok je u nedjalju na rasporedu bio tromeč uz sudjelovanje Osijeka, Mertojaka i Crvene zvjezde iz Beograda.

Mertojak je osvojio prvo mjesto sa srušenih 3.716 čunjeva, drugi je bio Osijek sa 3.660, dok su kuglači Crvene zvijezde bili treći, 3.642.

Za Mertojak je nastupila standardna postava, Nikola Muše, Andrej Kovač, Ivan Totić, Dimitar Dimitrivski, Marinko Matić, Goran Pofuk i povratnik u žuti dres Marko Jeličić. Voditelj ekipe Paško Dragičević i predsjednik kluba Mladen Vuković sa velikim dozom optimizma ulaze u novu prvenstvenu sezonu i međunarodna natjecanja, naravno uz veliku podršku navijača iz Antiteatra sa Mertojaka.