Mertojak domaćin predstavljanja knjige "Hajdukova 71." Marija Garbera

U Danima kotara Mertojak predstavit će se knjiga "Hajdukova 71. (Formula Slavka Luštice)" autora Marija Garbera. Događaj će se održati u utorak, 17. ožujka 2026. godine u 19:30 sati, u Župnom dvoru crkve sv. Josipa.

Riječ je o knjizi koja tematizira jednu od važnih stranica hajdučke povijesti, a publika će tom prigodom imati priliku poslušati i razgovor o vremenu, ljudima i okolnostima koje su obilježile razdoblje iz naslova knjige.

U uvodnom dijelu okupljenima će se obratiti Tomislav Šuta, gradonačelnik, te Jagoda Cicvarić Goreta, predsjednica Vijeća GK Mertojak. O knjizi će, uz autora, govoriti Slaven Alfirević, Slaven Luštica i Dražen Nikolić.

Program će dodatno obogatiti i projekcija filma iz tog doba, čime će posjetitelji dobiti još potpuniji uvid u razdoblje kojem je knjiga posvećena.

Predstavljanje se organizira u sklopu programa Dana kotara Mertojak, a očekuje se dolazak ljubitelja Hajduka, sportske povijesti i svih zainteresiranih za lokalnu i nogometnu baštinu.