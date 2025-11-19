Meri Goldašić: 'Istina je, razvodim se'

Četiri mjeseca nakon što je sa suprugom Jurom prvi put u životu pozirala za naslovnicu, onu koja je trebala obilježiti novo, snažnije poglavlje njihove ljubavi, Meri Goldašić otvara sasvim drugačiju priču.

Hrvatska influencerica koja je milijune osvojila iskrenošću, humorom i autentičnošću, ekskluzivno za Story otkriva da se razvodi. Popularna 31-godišnja Meri, koju je javnost upoznala kao natjecateljicu MasterChefa, a zavoljela kao jednu od najutjecajnijih i najiskrenijih hrvatskih influencerica, govori o procesu koji se nije dogodio preko noći, nego tiho, nježno i uz puno pokušaja da se brak spasi. Još ovog ljeta, snimajući svoju prvu zajedničku naslovnicu, ona i Jurica trudili su se pronaći put natrag jedno do drugoga. Danas, s jednako mnogo hrabrosti s kojom je javno govorila o terapijama, estetskim zahvatima, majčinstvu i svom zdravstvenom putu, govori o kraju jedne ljubav, ali i početku nove verzije sebe.

Meri, u posljednje vrijeme mnogi su primijetili da se u vašim objavama više ne pojavljuje Jure. Možemo li otvoreno - je li došlo do promjena u vašem privatnom životu?

- Da, došlo je. Jurica i ja već neko vrijeme nismo zajedno. Odluka nije donesena naglo, nego postupno, tiho, kroz puno razgovora i zajedničkog promišljanja. Od početka naše veze nikada nismo skrivali da nismo savršen par, niti sam ikad pokušavala prikazati sliku koju ne živimo. Uvijek sam otvoreno govorila i o našim terapijama i o izazovima, jer vjerujem da je iskrenost najzdraviji put, pogotovo kad imaš djecu. Ljubav je uvijek postojala i upravo smo zbog toga jedno drugo pustili u trenutku kad smo osjetili da više ne rastemo u istom smjeru - rekla je za Story.

Cijeli intervju u kojem Meri otvoreno, zrelo i bez idealiziranja progovara o razvodu, djeci, strahu, miru i svim tihim trenucima koji su je doveli do odluke da se okrene novom poglavlju pročitajte u novom broju magazina Story koji je na kioscima od četvrtka, 20. studenog.