Menadžment Marka Perkovića Thompsona sutra u Zagrebu održava konferenciju za medije

Menadžment Marka Perkovića Thompsona najavio je konferenciju za medije koja će se održati u srijedu, 26. studenoga 2025. godine u Zagrebu. Susret s novinarima zakazan je za 12:30 sati u hotelu Zonar, na adresi Trg Krešimira Ćosića 9, u konferencijskoj dvorani "Motion".

Fokus na aktualnim temama i daljnjim aktivnostima

Kako stoji u pozivu upućenom redakcijama, konferencija je organizirana kako bi se menadžment osvrnuo na aktualne teme vezane uz rad Marka Perkovića Thompsona, kao i njegove daljnje profesionalne aktivnosti.

Organizatori nisu dodatno precizirali koje će se teme otvoriti, no najavljeno je da će javnost dobiti uvid u planove i smjerove njegova budućeg djelovanja na estradi.

Novinari će moći postavljati pitanja

Predstavnici medija imat će priliku postavljati pitanja menadžmentu, što sugerira da će konferencija biti otvorena i za komentiranje tema koje posljednjih tjedana prate Thompsona i njegov profesionalni angažman.

Menadžment je u pozivu zamolio redakcije da informaciju podijele i s kolegama unutar svojih medijskih kuća kako bi se osigurao što veći odaziv.