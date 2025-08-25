Melita Vrsaljko: "Kći branitelja koji me napao piše da promoviram jugonostalgiju, a ona zarađuje pjevajući cajke Arkanove udovice"

Melita Vrsaljko, novinarka koju su branitelji napali u Benkovcu, ponovno se oglasila na društvenim mrežama nakon što je objavljeno da je festival ipak otkazan.

Prenosimo u cijelosti i autentičnosti:

"Žao mi je što se festival otkazuje, ali eto, sada smo barem postali svjesni nekoliko bitnih i zanimljivih stvari vezanih uz našu malu provinciju.

U gradu postoje pojedinci koji su sposobni izvesti na ulice mulariju koja, marširajući gradom s pit bul terijerima, nalikuje na kakvu SS postrojbu. Zašto se braniteljske udruge ne distanciraju od takvih? Prosvjed branitelja? Ne, branitelji su bili u manjini u odnosu na te klince koji još vjerojatno žive na račun svojih roditelja, a kojih se ova država i policija toliko boje.

"Uistinu sam uživala gledajući njezin TikTok video"

Troje od njih petero optuženih za napad na mene uopće nema prebivalište u Benkovcu. Ne osudivši incident i ponašanje branitelja, gradonačelnik Benkovca stao je na stranu tih ljudi. Gradonačelnik Bulić podržava ljude iz drugih gradova i općina koji dolaze u Benkovac remetiti javni red i mir te ženama na ulici govoriti da su kurvetine. Nitko se ne bi trebao osjećati sigurno u gradu s takvim gradonačelnikom.

Završit ću ovo s jednom lakrdijom, kojom je i trebao početi festival u petak. Voditelj prosvjeda Nediljko Genda u jednoj me izjavi kritizirao jer sam upotrijebila riječ “marš”. “Kakav marš? Je li to Jugoslavija ili Hrvatska?”, zapitao se ljutito ovaj verbalni nasilnik. Poručujem Gendi da se educira i pročita nešto o toj riječi na Hrvatskom jezičnom portalu. Njegova kći ovih dana po Facebooku, dijeleći moj status, piše da pod krinkom kulture promoviramo jugonostalgiju. Emili Genda zarađuje tako što pjeva cajke okolo. I neka, ne zamjeram joj, neka žena radi, niti mi smeta kad netko sluša cajke. Uistinu sam uživala gledajući njezin TikTok video u kojem na čistoj ekavici pjeva pjesme Arkanove udovice.

Gospođo Emili, ništa mi već dugo nije izazvalo takav topli osjećaj jugonostalgije kao taj video, koji pokazuje da rat ipak nije uništio sve spone između Hrvata i Srba, te da ćemo se, barem kroz glazbu, uvijek poštovati i voljeti".