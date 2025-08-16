Melania Trump pisala Putinu, pismo mu predao osobno Trump

Donald Trump je tijekom summita osobno predao Vladimiru Putinu pismo svoje supruge Melanije, javlja Reuters pozivajući se na dvojicu dužnosnika Bijele kuće.

Riječ je o osobnom pismu koje se, prema navodima izvora, bavi sudbinom djece u Ukrajini i Rusiji, posebno one koja su oteta, prenosi Index.

Sadržaj pisma nije otkriven.

Melania Trump, rođena u Sloveniji, nije putovala s američkim predsjednikom na Aljasku.

Ukrajina već dugo tvrdi da je otmica desetaka tisuća njezine djece, koja su odvedena u Rusiju ili na područja pod ruskom okupacijom bez pristanka obitelji ili skrbnika, ratni zločin koji ispunjava uvjete za genocid prema UN-ovoj konvenciji. Moskva pak tvrdi da štiti ranjivu djecu iz ratne zone.