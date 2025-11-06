Meghan Markle vraća se glumi nakon osam godina: U novom filmu glumi samu sebe

Nakon osam godina pauze, Meghan Markle ponovno se vraća glumi — i to u holivudskom filmu u kojem će tumačiti samu sebe. Vojvotkinja od Sussexa pridružila se glumačkoj postavi koju čine Lily Collins, Brie Larson i Jack Quaid u novoj komediji Close Personal Friends, koja prati priču o dva para – jednom slavnom i jednom „običnom“.

Meghan je već viđena na setu u Pasadeni, u Los Angelesu, a film producira Amazon MGM Studios, piše Daily Mail.

„Veliki trenutak za Meghan“

Izvor blizak produkciji izjavio je za The Sun da je riječ o „ogromnom trenutku“ za Meghan, koji označava njezin povratak onome što istinski voli.

„Preplavljena je ponudama, ali ova se činila ispravnom“, rekao je izvor te dodao kako je princ Harry u potpunosti podržava.

„On jednostavno želi da Meghan radi ono što je čini sretnom.“

Od serije Suits do kraljevske obitelji

Šira publika Meghan pamti po ulozi Rachel Zane u popularnoj odvjetničkoj drami Suits, u kojoj je glumila od 2011. do 2018. godine. Osim toga, pojavila se i u filmovima poput Kako se riješiti šefa, Daj ga 'vamo i Sjeti me se.

S glumom je prestala nakon zaruka s princem Harryjem i ulaska u kraljevsku obitelj, iz koje su supružnici 2020. godine službeno istupili i preselili se u SAD. Meghan je ranije govorila o teškoćama s kojima se susretala na početku karijere, ističući da su joj redatelji često odbijali dati uloge zbog njezine rasne pripadnosti, što joj je, kako kaže, „narušilo samopouzdanje“.

Ipak, u nedavnom podcastu priznala je da joj gluma nedostaje — a novi film pokazuje da je spremna vratiti se na scenu.

Dok Meghan snima, Harry piše o britanskom ponosu

Dok Meghan snima svoj novi film, princ Harry se posvetio pisanju. Povodom Dana sjećanja, vojvoda od Sussexa objavio je esej u kojem slavi „šalu“ i „hrabrost“ zbog kojih je ponosan što je Britanac.

U tekstu je istaknuo „stoički duh“ i „humor Britanaca“, poručivši da će Ujedinjeno Kraljevstvo „uvijek biti zemlja kojoj je ponosno služio“, unatoč životu u SAD-u.

Pozvao je javnost da se prisjeti ne samo palih, nego i živih veterana, koji, kako kaže, „nose teret rata“.

„Pokucajte na vrata, pridružite im se na šalici čaja ili pivu, poslušajte njihove priče“, napisao je Harry, uoči svog dvodnevnog posjeta Torontu, gdje će se sastati s kanadskim veteranima.