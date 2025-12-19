Meghan i Harry objavili fotku s djecom koju rijetko pokazuju

Princ Harry i Meghan Markle povodom blagdana razveselili su svoje pratitelje objavom obiteljske fotografije na Instagramu, na kojoj poziraju sa svojom djecom – princem Archiejem i princezom Lilibet.

Na fotografiji, koja je ubrzo privukla veliku pažnju javnosti, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa prikazani su u opuštenom, obiteljskom izdanju, dok s djecom dijele tople trenutke. Objavu su popratili kratkom čestitkom u kojoj su svima poželjeli sretne blagdane i mirno razdoblje pred kraj godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Riječ je o rijetkom trenutku u kojem su Archie i Lilibet ponovno u fokusu javnosti, s obzirom na to da Harry i Meghan privatnost svoje djece pažljivo čuvaju te ih rijetko izlažu medijima i društvenim mrežama.

Princ Archie rođen je 2019. godine, dok je princeza Lilibet rođena 2021., a obitelj danas živi u Kaliforniji, gdje su Harry i Meghan izgradili život izvan kraljevskih dužnosti. Unatoč distanci od britanske kraljevske obitelji, blagdanska objava pokazala je da im je obiteljska bliskost i dalje u središtu pažnje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)