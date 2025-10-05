Među najutjecajnijim znanstvenicima su i ovi liječnici iz Splita. Evo tko su oni

Izv. prof. dr. sc. Zenon Pogorelić, predstojnik Klinike za dječju kirurgiju KBC- a Split i pročelnik katedre Kirurgije na Medicinskom fakultetu u Splitu, dr. sc. Josip Anđelo Borovac, specijalizant kardiologije na Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Split te prof. dr. sc. Ana Marušić, voditeljica projekta na Odjelu za znanost i pročelnica Katedre za istraživanja u biomedicini i zdravstvu, nalaze se na listi najutjecajnijih znanstvenika za 2024. godinu.

Naime, studija o najcitiranijim svjetskim znanstvenicima, koju prema podatcima iz Scopus baze izrađuje istraživačka grupa sa Sveučilišta Stanford u Kaliforniji (SAD) objavila je podatke za 2024. godinu. Na listi, na kojoj je 2 posto najutjecajnijih znanstvenika, nalaze se vodeći svjetski istraživači čija su postignuća imala značajan utjecaj u svojim znanstvenim područjima, mjerljivo kroz citate i relevantnost objavljenih radova, objavio je Klinički bolnički centar Split.

Na ovogodišnjoj listi je 129 znanstvenika koji djeluju u hrvatskim institucijama, što je 13 više nego godinu ranije, dok je na listi citiranosti za cjelokupnu karijeru 96 znanstvenika iz Hrvatske, 14 više nego u prethodnom ciklusu istraživanja. Ovi podaci jasno pokazuju rast i jačanje utjecaja hrvatske znanosti na globalnoj razini.