Mediji iz BiH objavili gdje će Thompson održati dva koncerta u veljači

Marko Perković Thompson trebao bi u veljači održati dva koncerta u Širokom Brijegu, doznaje portal Vrisak.info.

Prema informacijama do kojih je došao taj portal, koncerti su planirani za 13. i 14. veljače u dvorani GSD Pecara, a organizatori trenutačno finaliziraju tehničke detalje.

Iako se ranije pojavila informacija kako je dozvola za održavanje koncerta odbijena, neslužbeno se doznaje da su pregovori i dalje u tijeku.

Organizatori nastoje osigurati sve potrebne uvjete kako bi dvorana ispunila sigurnosne standarde za prihvat velikog broja posjetitelja. Posebna pažnja posvećuje se tehničkim aspektima organizacije, uključujući analize zaštite semafora od visokih razina zvuka.

Prema dostupnim informacijama, bina bi trebala zauzeti cijeli parket dvorane, čime se najavljuje veliki glazbeni spektakl.

Pregovori se vode ubrzanim tempom, a uskoro se očekuje i službena potvrda pjevača o održavanju koncerata u Širokom Brijegu.