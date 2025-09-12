Maturanti se s ekskurzije u Španjolskoj vratili bolesni: "Neki su se zarazili već prvog dana, a do zadnjeg dana ekskurzije bili su više-manje svi bolesni"

Posljednjih dana na društvenim mrežama širi se zabrinutost roditelja zbog zdravstvenih problema s kojima su se maturanti suočili po povratku s maturalnih putovanja u Španjolskoj. Prema dostupnim informacijama, brojni učenici iz različitih dijelova Dalmacije — uključujući Split, Trogir i Makarsku — vratili su se s ozbiljnim simptomima bolesti.

Na našu redakciju obratila se majka jedne maturantice sa šireg splitskog područja, izražavajući nezadovoljstvo i zabrinutost načinom na koji je situacija odrađena.

"Neki su se zarazili već prvog dana, a do zadnjeg dana ekskurzije bili su više-manje svi bolesni – djeca, profesori, vodiči, pa čak i vozači autobusa. Čuli smo da su i učenici iz Splita koji su ranije putovali u Španjolsku također dolazili kući bolesni, no nitko nas o tome nije obavijestio", kaže nam zabrinuta majka.

Prema njenim riječima, simptomi su kod mnogih upućivali na virusnu infekciju sličnu COVID-19, iako to zasad nije službeno potvrđeno.

"Puno ih je imalo visoku temperaturu, grlobolju, glavobolju, malaksalost... Jedna djevojka je imala temperaturu 41 stupanj i hitno je vraćena kući. Ne znam što se događa, ali roditelji imaju pravo znati kakvi ih rizici čekaju kad šalju djecu na put", ističe.

Roditelji tvrde da nisu dobili nikakve upute ni preporuke prije puta, iako se očito znalo da su i prethodne generacije učenika imale slične probleme na istom odredištu.

Zasad se nadležne službe još nisu službeno oglasile, no očekuje se da će škole i turističke agencije koje organiziraju ovakva putovanja u budućnosti bolje komunicirati rizike i osigurati pravovremene informacije za roditelje i učenike.