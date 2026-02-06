Maturant Đuro o kojem priča cijela Hrvatska: "Bilo mi je vrlo ugodno iskustvo"

Đuro Hameršak (18) maturant je Klasične gimnazije u Zagrebu. Bavi se hrvanjem i streljaštvom, glumi u školskim predstavama i briljira na državnim natjecanjima. A od četvrtka cijela ga Hrvatska zna i po sjajnoj igri u HRT-ovu kvizu 'Tko želi biti milijunaš?', u kojem je sigurno i staloženo stigao do 13. pitanja i osvojio 34.000 eura. U sljedećoj emisiji čeka ga nastavak napete igre i otvaranje pretposljednjeg, 14. pitanja, vrijednog 68.000 eura.

"Bilo mi je vrlo ugodno iskustvo, nije mi bio toliki stres. Više mi je bio stres kako je to sve ispalo. Na HRT-u i u 'Potjeri', u kojoj sam bio prošle godine, bilo je ugodno. Voditelji i zaposlenici HRT-a uvijek se trude da nam bude što ugodnije snimati, da nam bude manja trema", govori Đuro za 24sata.

Njegov otac Filip Hameršak kaže da se držao poprilično tajanstveno o nastupu.

"Nisam se usudio nadati se takvom ishodu, a zapravo još ni ne znam koji će biti ishod. Pretpostavljao sam da će barem nešto donijeti kući s obzirom na relativnu težinu pitanja o Barnardovoj zvijezdi, za koje me nazvao", priznaje.

Na prijavu u 'Milijunaša' Đuru je potaknula sestrična Tonka Ordulj, poznata kvizašica.

"Odvela me u HRT-ov studio kad sam imao 17 godina, a ona se natjecala u 'Potjeri'. Svidjela mi se atmosfera i vidio sam da i za nas mlade ima nade", prisjeća se.

