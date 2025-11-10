Matko i Brane proslavili 30 godina i šest mjeseci karijere u dubrovačkom Revelinu!

Dubrovački Revelin proteklog je vikenda bio u znaku glazbenog slavlja — Matko i Brane proslavili su 30 godina i šest mjeseci zajedničkog glazbenog puta!
Publika je ispunila poznati klub do posljednjeg mjesta, a atmosfera je bila upravo onakva kakva se i očekuje kad ovaj legendarni dvojac stane na pozornicu – pjesma, emocije i dalmatinski šušur koji traje do ranih jutarnjih sati.
Tijekom večeri izvodili su svoje najveće hitove koji su obilježili tri desetljeća karijere, ali i nove pjesme koje publika već zna napamet. Matko i Brane zahvalili su fanovima koji ih prate od samih početaka, poručivši kako bez njih ne bi bilo ni ove proslave.
