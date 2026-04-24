Matijević se usprotivio Šuti: "Odlučio je demonstrirati silu. Bit će nas 16..."

Nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita Davor Matijević oglasio se o raspravi oko lokacije spomenika papi Ivanu Pavlu II., poručivši kako nikada do sada nije rušio kvorum na sjednicama Gradskog vijeća.

"To je princip kojeg se držim"

Matijević je istaknuo kako se istog principa držao i za vrijeme bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka, ali i za vrijeme aktualnog gradonačelnika Tomislava Šute. "Nikada do sada nisam rušio kvorum na sjednicama Gradskog vijeća — ni za vrijeme Ivice Puljka, ni za vrijeme Tomislava Šute. To je princip kojeg se držim", poručio je Matijević.

U objavi je naveo kako je oporba konstruktivno pozivala na dijalog s ciljem pronalaska, kako kaže, bolje i primjerenije lokacije za spomenik papi Ivanu Pavlu II. "Unatoč tome što je oporba konstruktivno pozivala na dijalog kako bi se pronašla bolja i primjerenija lokacija za spomenik papi Ivana Pavla II., gradonačelnik je odlučio demonstrirati silu umjesto da traži rješenje", napisao je Matijević.

Dodao je kako takav pristup, prema njegovu mišljenju, nije dobar za Split. "Takav pristup nije dobar za grad", poručio je.

Podržat će inicijativu za stavljanje odluke izvan snage

Matijević je najavio i kako će na idućoj sjednici Gradskog vijeća podržati inicijativu da se odluka o postavljanju spomenika papi na rotor između autobusa stavi izvan snage. "Kao što sam jučer jasno rekao na sjednici, na idućoj sjednici Gradskog vijeća podržat ću inicijativu da se odluka o postavljanju spomenika papi na rotor između autobusa stavi izvan snage te da zajednički odredimo dostojniju lokaciju", naveo je.

Zaključno je poručio kako Split zaslužuje bolje odluke i više dijaloga. "Split zaslužuje bolje odluke — i više dijaloga", istaknuo je Matijević. Na kraju objave dodao je i kako, prema njegovim saznanjima, postoji dovoljna većina za takvu odluku. "Po mojim saznanjima sigurno će nas bit 16 za tu odluku", napisao je Matijević.