MATIĆ I CVJETKO SPREMNE ZA EUROPSKO PRVENSTVO Splićanka puna optimizma: "Želim osvojiti novu medalju za Hrvatsku"

Nešto manje od 12 sati nas dijeli od Europskog prvenstva u judu Montpellieru 2023., jednog od najvažnijih događaja Europske judo unije. Oko 400 judaša iz 46 zemalja predviđeno je za natjecanje koje se održava od 3. do 5. studenoga u Sud de France Areni. Cijeli judo svijet, ali svakako i Europa, iščekuje ovaj uzbudljivi trodnevni događaj.

Hrvatsku će predstavlja 11 natjecatelja, od toga devet judašica i dva judaša, a među njima i aktualna bronca sa SP-a Barbara Matić.

„Mislim da sam u dobroj formi, dobro se osjećam, dobro treniram, zdrava sam, pa sada vidjet ćemo.“ – zaključila je 28-godišnja Splićanka.

Dvostruka svjetska prvakinja je baš u Montpellieru 2014. godine osvojila svoju prvu medalju na Europskom prvenstvu u konkurenciji seniora, tada je u borbi za brončanu medalju slavila protiv Marije BERNABEU (ESP).

- Stvarno me lijepa sjećanja vežu za Francusku, nadam se da će i ova godina ostati u lijepom sjećanju. Želim za Hrvatsku čim više medalja i nadam se da ću ja biti jedna od osvajača.

U kategoriji -70kg tu je i Lara Cvjetko, kojoj će ovo biti drugo Europsko prvenstvo za seniore.

„Nikako nisam zadovoljna s početkom godine i svojom formom s obzirom na to da sam prošle godine osvojila medalju na svjetskom prvenstvu i mastersu. Nisam dosta dugo osvojila medalju, sve do pola godine, točnije do Grand Slama u Mongoliji tako da nikako nisam bila zadovoljna kako je godina krenula.“ – započela je 22-godišnja Cvjetko.

Sud de France Arena, također poznata kao Arena Montpellier, otvorena je u rujnu 2010. Ima kapacitet od 14 000 gledatelja, s gotovo 10 000 za sportske događaje, a za Europsko prvenstvo u judu je rasprodana te nas očekuje itekako užarena atmosfera.

„Pa to je nekako očekivati za Francusku, kao i kada u Parizu (op.a. Grand Slam) nastupam uvijek je sve puno. To je sve super, svi navijaju, nemaš pritisak od domaćeg terena, gledaju te ljudi, podupiru te.“ – prokomentirala je Matić.

„Nisam razmišljala uopće od tome dok nije došlo pitanje. Ne znam, mislim da će mi biti užitak dok se ne borim protiv Francuskinje, a onda će mi biti dio nekakvog prkosa da pobijedim protivnicu na njenom domaćem terenu. Kao što volim pobijediti na svojem terenu, tako volim savladati protivnice na njihovom. Sigurno će biti dobra atmosfera, ako neće navijati već za mene, navijat će za nekog drugoga, tako da će sigurno biti dobro.“ – dodala je za kraj Matić.

Ždrijeb se održava danas u 16:00 po lokalnom vremenu, pridružite nam se da vidimo sudbinu sportaša na Europskom prvenstvu 2023.