Mateja su pretukli, opljačkali i ostavili na ulici bez svijesti. Četiri mladića neće odgovarati za to

Sedam godina nakon brutalnog napada na studenta Mateja M. na Sveučilišnom kampusu u Rijeci, suđenje četvorici maloljetnika koji su ga pretukli i opljačkali obustavljeno je, a napadači nikada nisu odgovarali.

Matej iz Virovitice, tada perspektivni student druge godine fizike, preživio je napad koji se dogodio 2017. godine. Četvorica maloljetnika, čiji su identiteti poznati, teško su ga ozlijedili i ostavili da leži s ozljedama glave. Iako je protiv njih pokrenut sudski postupak, Općinski sud u Rijeci u rujnu 2024. godine donio je odluku o obustavi postupka.

"Državna odvjetnica nije uopće reagirala"

Objašnjenje leži u činjenici da su počinitelji u vrijeme napada bili mlađi maloljetnici, rođeni 2001. i 2002. godine. Suđenje je započelo tek 2020. godine, a kako su napadači u međuvremenu navršili 21 godinu, više im ne može suditi sutkinja za mladež, piše Index.

"Ni jedno ročište nije održano, neka su bila otkazana pola sata prije početka. Državna odvjetnica koja je trebala tražiti da se to završi nije uopće reagirala. Više je zastupala okrivljene nego Mateja", tvrdi majka.

Pretukli ga, opljačkali i ostavili bez svijesti

Napad se dogodio 15. veljače 2017. godine ispred Akademije primijenjenih umjetnosti na Trsatu. Tada su četvorica mladića presrela Mateja i napala ga nakon što im je odbio dati cigaretu. Pokušao je pobjeći, ali su ga sustigli i nastavili udarati.

Matej je izgubio ravnotežu i pao s visine od dva metra te zadobio prijelom svoda i baze lubanje te krvarenje mozga. Dok je ležao bez svijesti, napadači su mu uzeli novčanik, dokumente i ključeve. Nisu pozvali pomoć.

"Onako polumrtvom pokupili su mu sve iz džepova. Da bolnica nije blizu, ne bi ni preživio. Od tada je mnogo puta bio u psihijatrijskoj ustanovi zbog pokušaja suicida", kaže majka.

"Ta nepravda ga je ubijala"

Njegova majka kaže da nakon napada ima probleme s pamćenjem, a više puta je bio hospitaliziran zbog psihičkih trauma i pokušaja samoubojstva. Na kraju je prekinuo studij, a prije tri mjeseca je nestao.

"Ta nepravda ga je ubijala i mene zajedno s njim. Samo bih htjela da budu krivi za sve što su učinili. Vjerovala sam u pravosuđe. Jedan od napadača priznao je krivnju, tako da ih je sutkinja samo trebala proglasiti krivima", kaže majka.