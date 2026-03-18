Matej Uzinić proglašen "vatrogascem godine" DVD-a "Dalmacija" Dugi Rat

Na Dan Općine Dugi Rat i blagdan njezina zaštitnika sv. Josipa, Dobrovoljno vatrogasno društvo "Dalmacija" Dugi Rat proglasilo je "vatrogasca godine" za 2025. godinu. Ovo priznanje pripalo je Mateju Uziniću, članu društva kojeg kolege opisuju kao "dobri duh" DVD-a.

Spoj humanosti, folklora i vatrogastva

Kako su poručili iz društva, Uzinić je osoba koja uspješno povezuje darivanje krvi, folklor i vatrogastvo, a upravo se u vatrogasnom radu posebno istaknuo. U objavi DVD-a naglašeno je kako je riječ o mladiću koji svojim angažmanom i predanošću ostavlja snažan trag u društvu.

Matej Uzinić, među prijateljima poznat i kao Uza, dolazi iz Dugoračke glavice, kvarta poznatog po velikom broju vatrogasaca. U objavi je uz čestitke istaknuto i kako je upravo on "napokon srušio dominaciju kvarta Vila" u društvu. Iz DVD-a "Dalmacija" Dugi Rat svom su "vatrogascu godine" uputili iskrene čestitke i poručili mu da nastavi istim putem. "Uza, čestitamo ti od srca i nastavi ovim stopama. Tvoja 'Dalmacija'", poručili su iz društva.