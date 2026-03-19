Matej (25) iz Dugog Rata najbolji je vatrogasac godine: „Nisu mi htjeli skuhati kavu dok nisam potpisao. Tako je sve počelo…“

I ove godine na Dan Općine Dugi Rat, na blagdan nebeskog zaštitnika sv. Josipa izabran je i Vatrogasac godine u 2025. godini u Općini Dugi Rat.

Mladi, ali već iskusni vatrogasac, 25-godišnji Matej Uzinić, svojim je radom i zalaganjem zaslužio nagradu za najboljeg vatrogasca 2024. godine.

Matej je osim osim u lokalnoj zajednici, omiljen je i među svojim kolegama.

„Ove godine priznanje je otišlo u prave ruke - našem dobrom duhu Društva, momku koji uspješno spaja darivanje krvi, folklor i vatrogastvo. A ovo posljednje radi - najbolje.

To je Matej Uzinić, naš dobri Uza.

Dolazi iz poznatog kvarta Dugoračka Glavica, koji je iznjedrio brojne vatrogasce, i koji je napokon srušio dugogodišnju dominaciju kvarta Vila u našem Društvu.

Uza, čestitamo ti od srca.

Nastavi ovim putem!“, emotivnu poruku su nagrađenom vatrogascu uputili iz DVD-a Dalmacija Dugi Rat.

Razgovarali smo s najboljim vatrogascem godine koji član spomenutog DVD-a od 2021.godine, a njegov put prema vatrogastvu dogodio se sasvim slučajno.

„Iskreno, u početku nisam imao neki poseban poziv, sve je krenulo slučajno. Bilo je vrijeme korone, kafići nisu radili, a jedino mjesto gdje se mogla popiti kava bio je vatrogasni dom. Došao sam s prijateljem koji je već bio član, a on mi iz šale nije htio napraviti kavu dok ne potpišem pristupnicu. Tako je sve počelo“, prisjeća se.

Dodaje kako je s vremenom taj slučajni dolazak prerastao u ozbiljnu posvećenost.

„Nakon nekog vremena zavoliš sve to, a taj poziv te počne sve više privlačiti. Kad jednom uđeš u taj svijet i postaneš dio ekipe, teško je stati“, priča nam Matej.

24 vatrogasne intervencije

Vatrogasac godine se bira po broju određenih intervencija i po ukupnom zalaganju. Matej Uzinić je u prošloj godini imao 24 vatrogasne intervencije, a upravo ova nagrada za njega ima poseban značaj.

„Ova nagrada sigurno mi puno znači jer pokazuje da je netko prepoznao moj trud i rad. Ali to nije samo moja nagrada, iza nje stoji i rad svih mojih kolega. Bez njih ovo ne bi bilo moguće. Stalno se međusobno guramo i motiviramo, često i kroz malo natjecanje tko će prije izaći na intervenciju. Mogu reći i da sam imao možda i najviše sreće, jednostavno sam često bio dostupan kad je trebalo“, iskreno će mladi vatrogasac.

Prošla godina je obilježena zahtjevnim intervencijama, a ipak kao najtežu izdvaja veliki šumski požari u Pisku i Jesenicama, koji su tražili maksimalan angažman i izdržljivost. Uz njih, ističe i intervenciju gašenja požara na brodu.

Podsjetimo, u kolovozu prošle godine izbio veliki požar na području Krila Jesenice, koji je prijetio kućama i zatvorio promet na Jadranskoj magistrali, vatra se ponovno pojavila. Vatrena fronta u noći s nedjelje na ponedjeljak bila je duga oko tri kilometra i široka jedan kilometar, a zahvatila je gustu vegetaciju i približila se stambenim objektima. Na terenu je bilo angažirano više od 150 vatrogasaca s pedesetak vozila, a iz zraka su pomoć pružali kanaderi i AirTractor. Samo nekoliko tjedana kasnije, u listopadu, omiško područje pogodio je novi veliki požar, onaj u Pisku. Vatra je zahvatila Pisak, Mimice i Marušiće te iza sebe ostavila veliku materijalnu štetu koja se dugo sanirala. Unatoč razmjerima požara, srećom nije bilo ljudskih žrtava.

„Human poziv u kojem stvarno možeš pomoći ljudima“

Upravo je spašavanje ljudi u nevolji ljepota ovoga posla, smatra Matej. A nas je zanimalo koje karakteristike treba imati jedan vatrogasac?

„Treba stalno učiti i usavršavati se, jer se i u vatrogastvu stvari mijenjaju. Ali možda je još važnije biti dobar čovjek i kolega, jer bez toga nema ni prave ekipe“, kaže nam.

Na kraju je uputio poziv.

„Pozvao bih mlade da se priključe. To je human poziv u kojem stvarno možeš pomoći ljudima, ali i pronaći svoje mjesto, naučiti puno i steći prijatelje za cijeli život“, poručuje za kraj našeg razgovora Matej Uzinić.