Matea Dorčić nova predsjednica Hrvatske udruge povijesnih gradova

Zamjenica gradonačelnika Splita izabrana na Izbornoj skupštini održanoj na Tvrđavi Klis
Matea Dorčić

Na Izbornoj skupštini Hrvatske udruge povijesnih gradova, održanoj danas na Tvrđavi Klis, zamjenica gradonačelnika Grada Splita Matea Dorčić izabrana je za novu predsjednicu Udruge, preuzevši funkciju od Marka Paliage.

U novo vodstvo Udruge izabrani su i potpredsjednici gradovi Rovinj, Varaždin, Cres i Šibenik, dok je za glavnog tajnika imenovan načelnik Općine Klis Jakov Vetma, a za tajnicu Marina Kuzmanić Petreš, voditeljica Odsjeka za kulturu Grada Splita.

Hrvatska udruga povijesnih gradova okuplja gradove s bogatom kulturnom i povijesnom baštinom, s ciljem njihove zaštite, obnove i održivog upravljanja povijesnim cjelinama.

Na Skupštini su predstavljeni planovi za naredno razdoblje koji uključuju digitalizaciju kulturne baštine, razvoj kulturnog turizma i edukativne programe.

Izbor Matee Dorčić potvrda je kontinuiranog rada Grada Splita na očuvanju i promociji baštine te aktivne suradnje s drugim povijesnim gradovima Hrvatske.

– Ova Udruga već je ostvarila mnogo, no vjerujem da možemo dodatno ojačati povezanost i zajednički razvijati projekte, usmjeravati dijalog o temama koje su nam svima važne. Sve nas muče slični izazovi, a to je kako pronaći ravnotežu između zaštite onoga što nam je povijest ostavila i suvremenih turističkih trendova. – izjavila je nova predsjednica Matea Dorčić.

– Ključno je upravljati turističkim tokovima tako da sačuvamo život u povijesnim jezgrama, a istodobno zadržimo kvalitetan turizam. Split ulaže u obnovu kulturnih dobara, nedavno je otvoren obnovljeni Muzej Grada Splita, obnovljena Stara gradska vijećnica, a uskoro kreće i obnova Dioklecijanovih podruma. UNESCO-ova zaštita naše jezgre daje nam i obvezu i poticaj za daljnji rad – zaključila je Dorčić zahvaljujući se na ukazanom povjerenju i dodijeljenoj funkciji predsjednice ove važne hrvatske asocijacije.

 

