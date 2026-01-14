Mate Rimac u HNK došao s novom djevojkom

Iako se šuškalo da se navodno pomirio s bivšom suprugom Katarinom, Mate Rimac se u zagrebačkom HNK pojavio s, kako se čini, novom djevojkom. Par se u loži držao za ruke i zaljubljeno gledao.

Pojavili su se na koncertu Glazbeni te zove kojim se obilježava 200-ta obljetnica Hrvatskog glazbenog zavoda te obilježavanje ulaska u zadnju godinu obnove HGZ-a. Plavokosa ljepotica i poduzetnik nisu se obazirali na znatiželjne poglede, već su samo uživali u koncertu. Riječ je o Barbari Kotarski, jednoj od natjecateljica Indexovog izbora za najljepšu Hrvaticu.

Matin ljubavni život

U lipnju 2024. godine Index je doznao da su se Mate Rimac i Katarina Lovrić razveli nakon tri godine braka. Tada je tu informaciju potvrdilo nekoliko izvora bliskih Rimcu.

Nakon vijesti o razvodu pojavila se informacija da ona više ne radi u njegovoj firmi. Nekoliko mjeseci nakon toga saznalo se da se viđa s Valentinom Blažeković (čak je odlazio na kirvaj u njen rodni Donji Miholjac).

Njegova personalizirana Nevera s tablicama Magla-1 viđena je parkirana u dvorištu njene obiteljske kuće, na iznenađenje stanovnika tog slavonskog gradića široj javnosti poznatog uglavnom po istoimenoj pjesmi Kandžije ili po reprezentativcu Domagoju Vidi.

Valentina je na svom profilu na Facebooku objavljivala fotografije s Matom i njegovim automobilom. Fotografije su mogli vidjeti samo njeni prijatelji na Facebooku. Po Miholjcu se već neko vrijeme šuška da im je Rimac novi "zet", a kad se Nevera pojavila u gradiću, mnogi su to shvatili kao potvrdu nove romanse.

Index je tad stupio u kontakt s Valentinom, pitali su je za vezu s Matom.

"Ne bih ja to sad komentirala, u poslu sam", rekla je kratko te zamolila da je nazovu kasnije. Na kasnije pozive nije odgovarala, već je porukom odgovorila da nema komentara nastavno na temu zbog koje su je zvali. Nakon toga je zaključala sve fotografije na društvenim mrežama za javnost, piše Index.

Ipak ta veza je brzo pukla.

Fotografije Mate Rimca i Barbare Kotarski pogledajte OVDJE.