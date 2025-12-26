Mate Rimac na Božić nosio džemper iz Lidla

Mate Rimac blagdane je obilježio objavom fotografije na kojoj pozira u upečatljivom božićnom džemperu iz Lidla, prepoznatljivom po šarenom uzorku i takozvanom “ugly sweater” dizajnu. Riječ je o modelu koji iz godine u godinu izaziva velik interes kupaca i često se rasproda već na početku blagdanske sezone.

Uz fotografiju Rimac je kratko i duhovito poručio: "Ugly sweater final boss", aludirajući na izgled džempera i blagdansku atmosferu.

Posebnu pažnju na fotografiji privukao je i pas Teddy, toy pudla u vlasništvu Rimčeva brata Antonija. Teddy je krajem listopada bio u središtu pozornosti javnosti nakon što je nestao iz hotela za pse Woff Woff, gdje je bio smješten na čuvanju.

Antonio Rimac tada je pokrenuo potragu i ponudio nagradu od 5.000 eura za informaciju koja bi dovela do pronalaska psa. Potraga je završila sretno, a Teddy je pronađen oko dva kilometra od mjesta nestanka.