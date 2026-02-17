Mate Antunović prešao u Dugopolje

NK Dugopolje u završnici prijelaznog roka doveo je novo pojačanje u napadu – 21-godišnjeg Matu Antunovića, koji na Stadion Hrvatski vitezovi stiže na posudbu iz NK Varaždin.

Kako su objavili iz kluba, Antunović je registriran "u doslovno posljednjim trenucima prijelaznog roka u Hrvatskoj", a u Dugopolju ga vide kao potez koji dodatno potvrđuje ambicije momčadi u borbi pri vrhu Prve NL.

Riječ je o U21 reprezentativcu Hrvatske i napadaču koji je nogometno stasao u Hajdukovoj školi. S juniorima HNK Hajduk Split bio je prvak Hrvatske, nastupao u Ligi prvaka mladih, a upisao je i službene nastupe za seniorsku momčad. U klupskom priopćenju posebno ističu i njegov pogodak u Hrvatskom kupu, nakon čega je karijeru nastavio u Varaždinu.

U Dugopolju poručuju kako Antunović dolazi "gladan dokazivanja", uz iskustvo i kvalitetu "koja jasno pokazuje da klub ne razmišlja skromno – već cilja najviše".

"Dobro došao u Dugopolje, Mate!", zaključili su iz NK Dugopolje.