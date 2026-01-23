Masovno se preuzimaju aplikacije za izbjegavanje američkih proizvoda nakon Trumpovih izjava o Grenlandu

Mobilne aplikacije koje potrošačima pomažu prepoznati i izbjeći proizvode američkog podrijetla naglo su se probile na vrh ljestvica preuzimanja u Danskoj, nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovno komentirao mogućnost "stjecanja" Grenlanda – autonomnog teritorija unutar Kraljevine Danske. Sve više Danaca, nezadovoljnih tonom i porukama iz Washingtona, poseže za digitalnim alatima kako bi lakše donijeli odluku što kupuju – i od koga, piše euronews.

Dvije aplikacije skočile na vrh ljestvica

Danski kupci najviše koriste dvije aplikacije koje pomažu u prepoznavanju proizvoda američke proizvodnje te nude alternative iz drugih zemalja, prvenstveno europskih. Aplikacija UdenUSA (na engleskom “NonUSA”) trenutačno je među najpreuzimanijima u Danskoj – prema dostupnim podacima čak i iznad ChatGPT-a u danskom App Storeu.

Kako radi? Korisnik može skenirati proizvod, nakon čega aplikacija prikazuje zemlju podrijetla te predlaže slične proizvode koji nisu iz SAD-a. Alternativni artikli mogu se dodati u svojevrsnu “košaricu”, što olakšava planiranje kupnje. Razvojni tim poručuje da aplikaciju nisu osmislili kao alat za bojkot, nego kao način da potrošači imaju jasniji uvid u to što kupuju i odakle proizvod dolazi.

"Na potrošačima je da odluče što žele", rekao je Jonas Pipper, jedan od developera, za danski javni servis DR Nyheder.

Druga aplikacija koja bilježi snažan rast je Made O’Meter, koja se, prema ljestvicama u Danskoj, nalazi pri samom vrhu – među prvih nekoliko aplikacija na App Storeu. Iako je interes velik, ekonomisti upozoravaju da bi stvarni učinak bojkota na dansko tržište mogao biti relativno skroman – barem kad je riječ o proizvodima koji se svakodnevno kupuju u trgovinama. Prema procjenama Louise Aggerstrøm Hansen, privatne ekonomistice u Danske Bank, oko 1% danske potrošnje hrane dolazi izravno iz Sjedinjenih Američkih Država. To, logično, otežava i procjenu koliko bi ovakav trend uopće mogao promijeniti navike ili pritisnuti dobavljačke lance.

"Ventil za ljutnju"

Ipak, istraživači ponašanja ističu da ovakve aplikacije mogu imati važniju ulogu – psihološku i društvenu.

Pelle Guldborg Hansen, istraživač ponašanja sa Sveučilišta Roskilde, za danske medije je komentirao da ljudi često prate vijesti, naljute se zbog nečega što im se ne sviđa i požele napraviti barem nešto – koliko god malo bilo. U ovom slučaju, kaže, tema "direktno udara" na Dansku i Grenland, pa dio građana bojkot doživljava kao način da izrazi stav.

Trump ponovno aktualizirao ideju o "kupnji" Grenlanda

Od početka siječnja Trump je više puta ponovio ranije sugestije da bi SAD trebao “preuzeti” Grenland. Nakon toga su održani sastanci predstavnika Grenlanda, Danske i SAD-a, a službene poruke nakon razgovora svodile su se na formulaciju da se strane – slikovito rečeno – "slažu da se ne slažu". U međuvremenu, dio potrošača u Danskoj poruku šalje na svoj način: skenerom u ruci i alternativama u košarici.