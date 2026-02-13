Masovna tučnjava u Makarskoj: Pet ozlijeđenih, trojica uhićena

Jučer, 12. veljače. oko 10:30 sati u Makarskoj, zbog ranije narušenih međusobnih odnosa, ispred ulaza u stambenu zgradu, došlo je do sukoba između sedam osoba, četiri muškarca i tri žene u dobi od 22 do 61 godine.

U međusobnom sukobu ozlijeđeno je pet osoba, od čega je jedna osoba zadobila ozlijede koje su kvalificirane kao teže (muškarac rođen 1965), a ostali su lakše ozlijeđeni.

Uhićena su trojica (rođeni 1970,1999, 2004) i nad njima je u tijeku kriminalističko istraživanje vezano uz kazneno djelo Sudjelovanje u tučnjavi i danas tijekom dana će uz kaznenu prijavu biti predani pritvorskom nadzorniku, dok će ostali sudionici biti prekršajno prijavljeni zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.