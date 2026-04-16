Sječa drvoreda u Splitu podigla prašinu i izazvala bijes građana: "Po čijem nalogu? Zašto? Kako misle nadoknaditi zelenilo, pluća grada? Ovo je užas"

U srijedu su se u Bregovitoj ulici u Splitu sjekla stabla. Iz Grada Splita su najavili radove i kazali da je razlog zbog toga što su stabla dotrajala.

"Zbog povećanog rizika od pada stabala i lomljenja grana, koji mogu ugroziti sigurnost građana i otežati odvijanje prometa, izvodit će se radovi uklanjanja dotrajalog drvoreda na području kod Željezničkog kolodvora", napisali su još u utorak.

Stabla su se posjekla, međutim stanari Bregovite ulice izrazili su nezadovoljstvo odrađenim.

"Oni su u srijedu došli i posjekli apsolutno sva stabla – i zdrava i nezdrava. Neka nisu bila trula, nego samo suha, a i zdrava su posjekli do korijena", kazala nam je Splićanka koja živi u Bregovitoj ulici. Dodaje kako je iza sve ostavljeno posjećeno, a ostaci stabala nisu bili sakupljeni.

"U Bregovitoj ulici ispilali su drvored tek procvalih bagrema. Po čijem nalogu? Zašto? Kako misle nadoknaditi zelenilo, pluća grada? Ovo je užas", piše i u grupi Split i oko Splita.

"S obzirom na to kako sada izgleda, prizor je stvarno zastrašujući – kao iz Hitchcocka; ptice panično lete okolo i slijeću ljudima na balkone", kažu nam građani.

Stanari su zgroženi situacijom.

"Ono što nas najviše zanima jest tko će zamijeniti taj dotrajali drvored koji su sada u potpunosti uklonili? Hoće li i kada nadležni pokupiti smeće koje je ovdje ostalo?" pitaju stanari Bregovite ulice.

O svemu smo poslali upit Gradu koji ćemo objaviti pri primitku.