Masovna tučnjava u Hrvatskoj: Dvoje teško ozlijeđenih, šestorica privedena

U subotu, 23. kolovoza, u ranim jutarnjim satima u jednom koprivničkom ugostiteljskom objektu došlo je do masovnog narušavanja javnog reda i mira. U fizičkom sukobu sudjelovalo je više osoba, a dvoje ih je zadobilo teške tjelesne ozljede, prenosi Index.

Brutalni obračun u lokalu i na ulici

Prema policijskom izvješću, šestorica muškaraca s koprivničkog područja, stari 20, 20, 21, 33, 35 i 36 godina, međusobno su se fizički sukobili koristeći šake, noge i razne predmete. U jednom trenutku, 33-godišnjak je bacio stolac prema 62-godišnjem zaštitaru i pogodio ga u tijelo, no zaštitar nije zatražio liječničku pomoć.

U incidentu je 33-godišnji osumnjičenik nanio teške tjelesne ozljede jednom od sudionika, 20-godišnjaku. Utvrđeno je i da je 36-godišnji osumnjičenik prvo u lokalu, a potom i na ulici ispred objekta, fizički napao 19-godišnjaka te mu udarcima rukama i nogama također nanio teške tjelesne ozljede.

Privođenja i sudske kazne

Policija je uhitila svih šest počinitelja. Protiv dvojice osumnjičenika, starosti 33 i 36 godina, bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede te će u zakonskom roku biti predani pritvorskom nadzorniku.

Trojica počinitelja u dobi od 20, 21 i 35 godina dovedena su danas, 24. kolovoza, na nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku, 35-godišnjak je osuđen na 30 dana zatvora uvjetno na 12 mjeseci, uz zabranu posjećivanja lokala na godinu dana. Dvojica 20-godišnjaka i 21-godišnjak dobili su 10 dana zatvora uvjetno na devet mjeseci te zabranu posjećivanja istog objekta na devet mjeseci.

Optužni prijedlog zbog remećenja javnog reda i mira bit će podnesen i protiv 20-godišnjaka koji je u sukobu teško ozlijeđen.